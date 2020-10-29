Из-за решения Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования заблокировано назначение руководителей органов власти, в том числе победителей местных выборов. Об этом 29 октября сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем сайте

В НАПК заявили, что суд фактически заблокировал результаты местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности, председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими специальных проверок. В Офисе президента отреагировали на решение КСУ о декларировании доходов © пресс-служба президента Украины

«Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен», — отмечается в сообщении.

Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Накануне из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.