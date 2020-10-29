Украинская модель Арина Любителева, которая после участия в предыдущем сезоне шоу «Топ-модель» прошла на «Супер топ-модель по-украински», опубликовала новый пост, в котором посвятила самой себе стихи о своей мужской силе. Публикация датирована 28 октября

«Я сама протяну себе руку, защищусь, спасу. Я сама себя гордую, честную из горящей избы сонную вынесу. Я придерживаюсь всех правил, канонов, не знаю мер, я сама любому принцу, рыцарю пример», — написала Любителева.

В одном из предыдущих своих постов модель сама высмеяла тех своих подписчиков, которые часто пишут злые и завистливые комментарии. Причем сделала это девушка весьма оригинальным способом. Украинская модель высмеяла завистливых подписчиков © im.arinari

В комментарии к посту она предложила всем желающим воспользоваться подготовленной ею же шпаргалкой по хейту, где уже были указаны все недостатки модели и ее снимков.