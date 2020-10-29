Жительница Запорожья Дарья Диденко занимается флористикой, и в последнее время ей поступают заказы об изготовлении букетов из еды. Чаще всего покупатели предпочитают раков, креветок, колбасу и конфеты. О личной рекорде мастер рассказала на своей странице в Instagram 28 октября

Из раков флорист создала букет высотой 130 сантиметров, 90 сантиметров шириной и весом в 14 килограммов. Мастер пошутила, что он состоял из 7,5 килограммов раков, 5 килограммов плотвы, 442 шпажек, 6 упаковок скотча, 10 проколотых пальцев, 2 синяков и 6 часов работы.

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«Поднимать букет, весом 14 килограммов, не так просто, а это нужно сделать и не один раз. А еще сложно сдерживать себя, ведь такое количество вкусностей сбивает наповал. Раков я варю сама, поэтому ароматы стоят. Сам процесс сборки невероятно интересный. Ты — художник и творец. У меня это был самый большой букет», — рассказала флорист.

Мастер рассказала, что все чаще ей приходится иметь дело не с цветами, а именно с продуктами, потому что публика избалована и многих уже ничем не удивить.