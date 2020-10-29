Из раков флорист создала букет высотой 130 сантиметров, 90 сантиметров шириной и весом в 14 килограммов. Мастер пошутила, что он состоял из 7,5 килограммов раков, 5 килограммов плотвы, 442 шпажек, 6 упаковок скотча, 10 проколотых пальцев, 2 синяков и 6 часов работы.
По словам девушки, она и сама не ожидала, что творение получится столь монументальным.
«Поднимать букет, весом 14 килограммов, не так просто, а это нужно сделать и не один раз. А еще сложно сдерживать себя, ведь такое количество вкусностей сбивает наповал. Раков я варю сама, поэтому ароматы стоят. Сам процесс сборки невероятно интересный. Ты — художник и творец. У меня это был самый большой букет», — рассказала флорист.
Мастер рассказала, что все чаще ей приходится иметь дело не с цветами, а именно с продуктами, потому что публика избалована и многих уже ничем не удивить.
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Сегодня в цифрах 🔥3 часа сна 🔥6 часов работы 🔥7,5 кг рака 🔥5 кг плотвы 🔥442 шпажки 🔥6шт скотча 🔥10 проколотых пальцев 🔥2 синяка под глазами 🔥130 в высоту, 90 в ширину 🔥И не одна улыбка на лице! И на сегодня не все! @rakiyesh_zp #букетизраказапорожье #букетмужчине #мужскойбукет #огромныйбукет #букетизплотвыирака #букеткпиву #пивнойбукет #букетизморепродуктов #букетзапорожье