Представители партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» поддержали кандидата в мэры Черкасс от партии «Голос» Виктора Евпака, который вышел во второй тур местных выборов с действующим мэром Анатолием Бондаренко. Об этом 29 октября написал Петр Порошенко у себя в Facebook

«Наша партия и я, как ее лидер, приняли решение о поддержке кандидата в мэры города Черкассы от партии "Голоc" Виктора Евпака», — говорится в сообщении.

Также местное издание «Прочерк» сообщает, что глава черкасской областной ячейки партии «Слуга народа» Александр Завитневич также заявил о том, что партия поддерживает представителя «Голоса».

Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

Весной Бондаренко отказался принять постановление Кабмина об ужесточении карантина из-за пандемии коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что это может стать угрозой распространения COVID-19 по всей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действующего мэра Черкасс Бондаренко «бандитом» еще и потому, что он является фигурантом в 19 уголовных производствах.

В ответ на слова президента Бондаренко подал иск в суд о защите чести и достоинства. В октябре Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять иск Бондаренко.