«Наша партия и я, как ее лидер, приняли решение о поддержке кандидата в мэры города Черкассы от партии "Голоc" Виктора Евпака», — говорится в сообщении.
Также местное издание «Прочерк» сообщает, что глава черкасской областной ячейки партии «Слуга народа» Александр Завитневич также заявил о том, что партия поддерживает представителя «Голоса».
О том, что Бондаренко лидирует на выборах, свидетельствуют экзитполы «Студии Савика Шустера» и телеканала «Украина 24».
Весной Бондаренко отказался принять постановление Кабмина об ужесточении карантина из-за пандемии коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что это может стать угрозой распространения COVID-19 по всей стране.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал действующего мэра Черкасс Бондаренко «бандитом» еще и потому, что он является фигурантом в 19 уголовных производствах.
В ответ на слова президента Бондаренко подал иск в суд о защите чести и достоинства. В октябре Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять иск Бондаренко.