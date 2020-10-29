К генконсульству США в Казахстане принесли гроб с фотографией героя фильма «Борат», которого сыграл английский комик Саша Барон Коэн

Фраза Бората стала туристическим слоганом Казахстана — видео © commons.wikimedia.org, Michael Bulcik / SKS Soft GmbH Düsseldorf

На днях туристическая компания Казахстана Kazakh Tourism выпустила промо-ролик, в котором неоднократно звучит фраза «Very nice!», которую в фильмах произносит герой Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев.

Описание рекламного ролика гласит: «Возможно, вы слышали об этом месте, и оно лучше, чем вы могли бы себе представить. Где еще вы можете найти бескрайние степи, песок и горные вершины в нескольких минутах от современного мегаполиса. Где чесночная казахская конская колбаса сочетается с пикантной уйгурской лапшой. Где люди настолько дружелюбные, что вы можете попасть на казахский той (традиционная свадьба) после нескольких "саламов" (привет!). Как можно описать это удивительное место в двух словах? Как сказал один мудрец: "Very nice!"».

Интегрировать фразу в слоган рекламной кампании предложили Kazakh Tourism американец Деннис Кин, который когда-то приехал в Казахстан по обмену, а сейчас открыл в стране экскурсионное бюро, и его коллега Ермек Утемисов. Организация согласилась, несмотря на общественное возмущение фильмом.

«Борат 2», как и первая часть фильма, вышедшая в 2006 году, возмутила власти Казахстана. МИД страны обвинил комедию в пропаганде расизма и ксенофобии.