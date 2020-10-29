Украинский блогер Алексей Арестович стал спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в среду, 28 октября, Арестович сам сообщил на своей странице в соцсетях

Ранее украинский дипломат Маркиян Лубкивский отказался занять эту должность в ТКГ.

«Решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украина», — написал Арестович.

Он предложил обращаться к нему за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации.

Арестович выяснил, может ли команда Зеленского мыслить стратегически © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

До этого он активно работал в соцсетях на администрацию президента Порошенко, объявив себя «военным экспертом».

Журналист Юрий Ткачев написал в соцсетях, что считает нового спикера украинской делегации в ТКГ аферистом.

«Арестович — прежде всего конченный аферист уровня Гордона, Смешко или Пальчевского. И в порохоботы он записался потому, что там больше всего возможностей подогреться деньгами. Было бы таких возможностей больше в качестве ваты — бегал бы с триколором, уверяю вас (тот момент, когда я радуюсь, что в Кремле не "платят политологам за сайты" — иначе не знали бы, куда деваться от всех этих арестовичей, как бывало в былые времена)», — отметил Ткачев.

По его мнению, «аферисты Зеленского пригрели афериста Арестовича».