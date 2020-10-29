Байден с супругой проголосовали на избирательном участке в Делавэре — штате, который кандидат представляет в Сенате.
Журналистам Байден рассказал о том, что готов работать с представителями Республиканской партии, в частности по вопросам, касающимся здравоохранения и поправок в закон Affordable Care Act времен Барака Обамы.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Республиканец Дональд Трамп претендует на переизбрание. Его соперник демократ — бывший вице-президент США Джо Байден.