Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин 28 октября в своем Instagram рассказал, как обратился в банк спермы и яйцеклеток, чтобы «увековечить себя»

Предчувствие. Стихи и дети рождаются в муках, снах и ощущениях © предоставлено автором.

Пианист, котрому 31 октября исполнится 30 лет, показал фотографию, где стоит в респираторе у входа в лабораторию репродуктивного центра.

«Что может быть важнее, чем оставить о себе память, которая может храниться десятки тысяч лет. Поскольку температура ее хранения минус 196 градусов по Цельсию. Я решил в буквальном смысле увековечить себя, свой генетический материал», — добавил пианист.

Артист добавил, что подарок самому себе обошелся в относительно небольшую сумму.

«За 15 000 руб. у меня взяли анализ крови, спермограмму и заморозили материал. Единственное, годы хранения тоже нужно было оплачивать отдельно, 10 лет мне обошлись в 35 000 руб. Я вот подумываю, а может быть написать в завещании, чтобы все мои деньги, если что, ушли на оплату максимального количества лет хранения моего генетического материала? Чтобы мои возможные потомки из этого материала застали планету через тысячелетия. Как думаете?» — обратился он к подписчикам.

Затравкин поблагодарил репродуктологов и красивых девушек из журналов, которые «помогли настроиться на нужный лад».

«Берегите себя и заблаговременно думайте о своем здоровом генофонде! А если кто-то захочет создать футбольную команду мечты, я готов помочь, поделиться исходным материалом для ее создания, пишите в директ!» — призвал он.