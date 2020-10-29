«Буквально на днях повсюду в СМИ говорилось, что коронавирус влияет на фертильность мужчин. У меня пока что нет детей, и я не собираюсь прямо сегодня заводить их только лишь для того, чтобы опередить коронавирус. Но чтобы избавиться от любых рисков, я решил сделать себе отличный подарок на день рождения», — написал Затравкин.
Пианист, котрому 31 октября исполнится 30 лет, показал фотографию, где стоит в респираторе у входа в лабораторию репродуктивного центра.
«Что может быть важнее, чем оставить о себе память, которая может храниться десятки тысяч лет. Поскольку температура ее хранения минус 196 градусов по Цельсию. Я решил в буквальном смысле увековечить себя, свой генетический материал», — добавил пианист.
Артист добавил, что подарок самому себе обошелся в относительно небольшую сумму.
«За 15 000 руб. у меня взяли анализ крови, спермограмму и заморозили материал. Единственное, годы хранения тоже нужно было оплачивать отдельно, 10 лет мне обошлись в 35 000 руб. Я вот подумываю, а может быть написать в завещании, чтобы все мои деньги, если что, ушли на оплату максимального количества лет хранения моего генетического материала? Чтобы мои возможные потомки из этого материала застали планету через тысячелетия. Как думаете?» — обратился он к подписчикам.
Затравкин поблагодарил репродуктологов и красивых девушек из журналов, которые «помогли настроиться на нужный лад».
«Берегите себя и заблаговременно думайте о своем здоровом генофонде! А если кто-то захочет создать футбольную команду мечты, я готов помочь, поделиться исходным материалом для ее создания, пишите в директ!» — призвал он.
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Вернувшись из Турции, я сдал анализ на COVID-19. Результат отрицательный. Но вирус продолжает шествие по планете, никто не застрахован. Буквально на днях повсюду в СМИ говорилось, что коронавирус влияет на фертильность мужчин. У меня пока что нет детей, и я не собираюсь прямо сегодня заводить их только лишь для того, чтобы опередить коронавирус. Но чтобы избавиться от любых рисков, я решил сделать себе отличный подарок на день рождения. Что может быть важнее, чем оставить о себе память, которая может храниться десятки тысяч. Поскольку температура ее хранения минус 196 градусов по Цельсию. Я решил в буквальном смысле увековичить себя, свой генетический материал. С этой целью я сегодня обратился в компанию @reprobank.ru, лидера в области хранения репродуктивных клеток. Подарок самому себе обошелся в относительно небольшую сумму: за 15 000 руб. у меня взяли анализ крови, спермограмму и заморозили материал. Единственное, годы хранения тоже нужно было оплачивать отдельно, 10 лет мне обошлись в 35 000 руб. Я вот подумываю, а может быть написать в завещании, чтобы все мои деньги, если что, ушли на оплату максимального количества лет хранения моего генетического материала? Чтобы мои возможные потомки из этого материала застали планету через тысячелетия. Как думаете?)) Хочу поблагодарить специалистов Репробанка @reprobank.ru, которые помогли мне с этим важным подарком самому себе. Благодарю и красивых девушек из журналов, которые помогли мне настроиться на нужный ряд) Будьте здоровы, берегите себя и заблаговременно думайте о своем здоровом генофонде! А если кто-то захочет создать футбольную команду мечты, я готов помочь, поделиться исходным материалом для ее создания, пишите в директ!)))