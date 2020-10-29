Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за обман избирателей. Об этом она написал в своем Telegram-канале 28 октября

Важный для России разговор. Зачем Зеленский встречался с главой британской разведки © president.gov.ua напомнил о многочисленных случаях военного сотрудничества Киева со странами Запада, такие как маневры американских стратегических ядерных бомбардировщиков Б-52 совместно с украинской военной авиацией около воздушных границ Крыма или открытые контакты главы Украины с руководителем британской разведслужбы.

«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты. У власти в Киеве утвердилась однозначно прозападная элита, которая не настроена ни на малейшие сдвиги — ни по Донбассу, ни по контактам с ведущими странами НАТО, ни по общей антироссийской направленности действий Украины», — написал Пушков.

По словам сенатора, при экс-президенте Украины Петре Порошенко Киев держал противостояние в состоянии «горячей фазы», а нынешнее руководство страны «перешло к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе».