Попытки потушить пожар и спасти здание оказались безуспешными, храм обрушился. От него остался один прогоревший остов.
На месте работают следователи, которые пытаются выяснить причину возгорания.
Храм был возведен во второй половине 17 века в селе Великие Лучки близ Мукачево. В 1793 году церковь приобрели прихожане более зажиточного села Медведевцы, расположенного неподалеку.
В Прагу строение отправилось в 1929 году и стало экспонатом Национального музея чешской столицы. В то время Закарпатье входило в состав Чехословакии.
Сейчас храм принадлежит православной церкви Чехии и Словакии, по воскресеньям и понедельникам в нем проводились службы.
Также в нем находилось отделение государственного этнографического музея Чехии, экспозиция которого иллюстрировала период после распада Австро-Венгерской империи.
Церковь святого архангела Михаила считалась символом мира и дружбы между народами и конфессиями.