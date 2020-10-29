Попытки потушить пожар и спасти здание оказались безуспешными, храм обрушился. От него остался один прогоревший остов.

На месте работают следователи, которые пытаются выяснить причину возгорания.

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Украинизация или смерть. Жестокая судьба русинов на Украине
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Храм был возведен во второй половине 17 века в селе Великие Лучки близ Мукачево. В 1793 году церковь приобрели прихожане более зажиточного села Медведевцы, расположенного неподалеку.

В Прагу строение отправилось в 1929 году и стало экспонатом Национального музея чешской столицы. В то время Закарпатье входило в состав Чехословакии.

Сейчас храм принадлежит православной церкви Чехии и Словакии, по воскресеньям и понедельникам в нем проводились службы.

Также в нем находилось отделение государственного этнографического музея Чехии, экспозиция которого иллюстрировала период после распада Австро-Венгерской империи.

Церковь святого архангела Михаила считалась символом мира и дружбы между народами и конфессиями.  