Русинская Церковь Святого Архангела Михаила, уникальный памятник закарпатского деревянного зодчества, расположенный в Праге в Кинских садах, сгорела почти до основания, сообщает CNN Prima NEWS 28 октября

Попытки потушить пожар и спасти здание оказались безуспешными, храм обрушился. От него остался один прогоревший остов.

На месте работают следователи, которые пытаются выяснить причину возгорания.

Украинизация или смерть. Жестокая судьба русинов на Украине © nation-news.ru

В Прагу строение отправилось в 1929 году и стало экспонатом Национального музея чешской столицы. В то время Закарпатье входило в состав Чехословакии.

Сейчас храм принадлежит православной церкви Чехии и Словакии, по воскресеньям и понедельникам в нем проводились службы.

Также в нем находилось отделение государственного этнографического музея Чехии, экспозиция которого иллюстрировала период после распада Австро-Венгерской империи.

Церковь святого архангела Михаила считалась символом мира и дружбы между народами и конфессиями.