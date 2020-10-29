Политический деятель, историк и политолог

Наталия Алексеевна Нарочницкая родилась 23 декабря 1948 года в Москве.

Доктор исторических наук. Специалист по США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Окончила Московский государственный институт международных отношений, затем была распределена в ИМЭМО.

В 1982-1989 годах работала в секретариате ООН в Нью-Йорке.

В 1990-х годах была активистом Конституционно-демократической партии — Партии народной свободы, Всероссийского национального правого центра, Всемирных русских народных соборов, движения «Держава», «Земского собора».

Сопредседательница I и II Всемирных русских соборов, соавтор их основных документов, в том числе «Акта о единстве русского народа», провозгласившего русских разделённым народом, имеющим право на воссоединение (принят II Собором в Свято-Даниловом монастыре в феврале 1995 года).

В 2002 году защитила в МПГУ докторскую диссертацию «Россия в идейных и геополитических проектах мировой истории (конец XIX-XX вв.): в свете религиозно-философских основ истории».

Депутат Государственной думы России четвёртого созыва в 2003-2007 годах. Избрана в Государственную думу от избирательного блока «Родина». Была членом фракции «Справедливая Россия — «Родина» (народно-патриотический союз)». Занимала должности заместителя председателя думского Комитета по международным делам, председателя Комиссии по изучению практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.

В 2004 году основала и возглавила Фонд исторической перспективы.

С 2008 года возглавляет Европейский Институт демократии и сотрудничества в Париже (является российской неправительственной организацией).

В 2009-2012 годах член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

В марте 2017 года вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Состояла в браке, есть сын.

Автор книг о Второй мировой войне: «За что и с кем мы воевали», «Партитура Второй мировой», «Великие войны ХХ века».