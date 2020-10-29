Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на предложение действующего главы республики Александра Лукашенко об отчислении студентов, принимающих участие в акциях протеста. Свой ответ оппозиционерка опубликовала в Instagram 27 октября

«Все, кого отчислят, смогут продолжать образование — очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы — настоящее будущее демократии в Белоруссии», — написала Тихановская.

По ее словам, сотни преподавателей из Белоруссии, «пострадавших за свою позицию», также могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах.

После «ультиматумных протестов» Тихановской, 27 октября Лукашенко предложил отчислять участвующих в этом студентов, отправляя их «кого в армию, а кого на улицу».

В Министерстве образования ответили, что отчисления действительно были, но единичные.

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.