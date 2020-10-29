«Все, кого отчислят, смогут продолжать образование — очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы — настоящее будущее демократии в Белоруссии», — написала Тихановская.
По ее словам, сотни преподавателей из Белоруссии, «пострадавших за свою позицию», также могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах.
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Я горжусь нашим молодым поколением – студенты третий день поддерживают забастовку. БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БГАИ, БГУКИ, БрГТУ, БГУ, БГТУ, МИТСО, БНТУ, БГЭУ – страна восхищается вашей стойкостью! Режим прячется от вас, когда ректор закрывается от студентов на ключ, когда вас отчисляют и выставляют фигурантами уголовного дела, когда увольняют солидарных преподавателей и устраивают разгоны прямо под университетами. Помните: фонды солидарности готовы поддерживать каждого, кто пострадал за свою позицию. Все, кого отчислят, смогут продолжать образование – очно или дистанционно. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для беларусов выделила Словакия. Сотни студентов и преподавателей могут получить стипендии в Чехии, Словении и скандинавских странах. Лучшие ВУЗы мира готовы помочь вам, потому что вы – настоящее будущее демократии в Беларуси.
После «ультиматумных протестов» Тихановской, 27 октября Лукашенко предложил отчислять участвующих в этом студентов, отправляя их «кого в армию, а кого на улицу».
В Министерстве образования ответили, что отчисления действительно были, но единичные.
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.