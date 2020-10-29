«Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400… несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или системы влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений [вооружения]», — сказал Купер.
Накануне США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Всего планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.