США пригрозили Турции санкциями за покупку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает 28 октября журнал National Defense

Помпео: США пока не решили, как наказать Турцию за покупку российских С-400 © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк сказал Купер.

Накануне США решили продать предназначенные для Турции истребители F-35 Греции. Греческие СМИ утверждают, что в Афины для обсуждения этого вопроса прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Всего планируется поставить 20 машин, 6 из которых ранее предназначались Анкаре. Греция также закупит шесть истребителей Rafale у Франции.