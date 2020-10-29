«Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как своей, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций», — сказал Новиков.
Вместе с тем он раскритиковал решение суда и отметил, что реестр не будет работать до появления новых законных оснований для его открытия.
«Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Это решение полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — считает глава НАПК.
Накануне Конституционный суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности, о необходимости обнародования чиновниками электронных деклараций и их проверки.