Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций государственных служащих и депутатов парламента. Об этом 28 октября заявил глава агентства Александр Новиков, передает «Украинская правда»

Декларация 6-го президента Украины. Зеленский - бедный миллионер в сравнении с Порошенко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Вместе с тем он раскритиковал решение суда и отметил, что реестр не будет работать до появления новых законных оснований для его открытия.

«Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Это решение полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — считает глава НАПК.

Накануне Конституционный суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности, о необходимости обнародования чиновниками электронных деклараций и их проверки.