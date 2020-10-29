Президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции, сообщила пресс-служба офиса главы государства

Главу Окружного админсуда Киева и 6 судей снова вызвали на допрос в антикоррупционное бюро © пресс-служба НАБУ

В офисе президента отметили, что Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и «снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации».

Петиция с просьбой к президенту подать в Верховную Раду соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Автор петиции просит ликвидировать суд из-за необходимости немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также из-за «глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений».

Ранее правоохранители провели обыски в Окружном админсуде Киева. После этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что председатель Окружного админсуда Павел Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват государственной власти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск.