«По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева», — говорится в материале.
В офисе президента отметили, что Зеленский предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и «снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации».
Петиция с просьбой к президенту подать в Верховную Раду соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Автор петиции просит ликвидировать суд из-за необходимости немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также из-за «глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений».
Ранее правоохранители провели обыски в Окружном админсуде Киева. После этого Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что председатель Окружного админсуда Павел Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват государственной власти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск.