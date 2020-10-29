«Я обращаюсь к вам с настоятельным призывом ввести санкции в соответствии со статьей 224 закона "О противодействии американским противникам посредством санкций" (CAATSA) в отношении пяти российских граждан, недавно обвиненных министерством юстиции в киберпреступлениях. (…) Угроза пагубной российской киберактивности реальна, и министерство финансов должно направить российскому правительству сигнал о нулевой терпимости, чтобы предотвратить будущие атаки», — говорится в письме Менендеса министру финансов Стивену Мнучину.
На прошлой неделе судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции. Минюст США назвал фигурантами этого дела Юрия Сергеевича Андриенко, Сергея Владимировича Детистова, Павла Владимировича Фролова, Анатолия Сергеевича Ковалева, Артема Валерьевича Очиченко и Петра Николаевича Плискина.
Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.