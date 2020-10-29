Американский сенатор Боб Менендес призвал администрацию США ввести новые санкции против российских граждан, которым предъявлено обвинение в кибератаках на территории Штатов. Об этом 28 октября сообщили на сайте комитета сената по международным отношениям

Украине не понравилось поведение РФ в киберпространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк говорится в письме Менендеса министру финансов Стивену Мнучину.

На прошлой неделе судебные власти США предъявили обвинения шести россиянам в связи с хакерскими атаками против компаний в США, энергосистемы Украины и против участников президентских выборов 2017 года во Франции. Минюст США назвал фигурантами этого дела Юрия Сергеевича Андриенко, Сергея Владимировича Детистова, Павла Владимировича Фролова, Анатолия Сергеевича Ковалева, Артема Валерьевича Очиченко и Петра Николаевича Плискина.

Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России. Российские власти категорически отвергают выдвинутые Соединенными Штатами против российских спецслужб обвинения.