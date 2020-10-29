Главными причинами крушения самолета Ан-26 на северо-востоке Украины стали системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. И. Кожедуба и недостаточно высокий уровень подготовки экипажа к реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом 29 октября сообщает «Интерфакс-Украина»

Официально: названы причины крушения Ан-26 в Харькове © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олега Уруского, непосредственная причина аварии заключалась в потере самолетом скорости на предпосадочной прямой. Как следствие, воздушное судно завалилось на бок, а затем столкнулось с землей.

Вице-премьер отметил, что правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных трагических инцидентов в будущем.

Она также передаст результаты своей работы в правоохранительные органы, которые устанавливают непосредственных виновных в произошедшей авиакатастрофе.

Самолет Ан-26 ВВС Украины потерпел крушение 25 сентября в Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета. На его борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов ХНУВС. 25 человек погибли на месте инцидента, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии один пострадавший скончался в больнице.