По словам главы комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы, вице-премьера Украины Олега Уруского, непосредственная причина аварии заключалась в потере самолетом скорости на предпосадочной прямой. Как следствие, воздушное судно завалилось на бок, а затем столкнулось с землей.
Вице-премьер отметил, что правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных трагических инцидентов в будущем.
Она также передаст результаты своей работы в правоохранительные органы, которые устанавливают непосредственных виновных в произошедшей авиакатастрофе.
Самолет Ан-26 ВВС Украины потерпел крушение 25 сентября в Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета. На его борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов ХНУВС. 25 человек погибли на месте инцидента, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии один пострадавший скончался в больнице.