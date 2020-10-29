Реальная оппозиция Белоруссии участвует в политическом процессе, а в протестах участвуют лишь бездельники. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий заявил в интервью изданию Украина.ру

«Не идейные «змагары»: Шимов описал участников белорусских протестов © vk.com, Всеволод Шимов Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

Карназыцкий подчеркнул, что не все противники власти выходят на улицу.

«Оппозиция участвует в политическом процессе и участвует в конституционной реформе. А бегают и протестуют только бездельники, которые уже начинают раздражать простых минчан», — заявил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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