Режим в Белоруссии душит как русофилов, так и националистов, поэтому протесты не имеют «змагарскую» повестку. Об этом исполнительный директор объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не идейные «змагары»: Шимов описал участников белорусских протестов © vk.com, Всеволод Шимов Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

Константинов отметил, что на митинги выходят люди самых разных политических взглядов.

«Повестка у митингов не змагарская. Честные выборы и отставка [президента Александра] Лукашенко выгодны всем политически активным людям, так как режим поочередно душит как белорусских националистов, так и русофилов», — сказал он.

При этом, по словам политолога, националистов хотя бы поддерживает Запад, а русофилам приходится сталкиваться с «откровенным предательством» части российской элиты.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, на которых стали звучать антироссийские лозунги.

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