Эксперт отметил, что Турция обещает дать Узбекистану множество средств еще с 90х годов, чего до сих пор не произошло, а ее бизнес не имеет серьезных позиций в республике, уступая по этому показателю Японии и Южной Корее.
По его словам, в политическом смысле часть интеллигенции разделяет пантюркистские идеи, но эти люди не имеют доступа к рычагам государственного управления.
«Если бы за пантюркистскими идеями шли ресурсы, тогда это было бы популярно. Но там идет постоянная апелляция к исторической общности и культурным корням, которые на хлеб не намажешь», — указал Грозин.
Специалист добавил, что если в силу общего снижения экономических параметров по итогам этого года Турция войдет хотя бы в ТОП-20 партнеров Узбекистана по доле бизнеса и товарооборота, то для Анкары это будет хорошо.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.