Узбекистан сейчас заинтересован в том, чтобы привлечь как можно внешних средств для экономического ядра. Но сегодняшняя Турция в экономическом смысле слаба по сравнению с Китаем, Европой и Россией. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

По его словам, в политическом смысле часть интеллигенции разделяет пантюркистские идеи, но эти люди не имеют доступа к рычагам государственного управления.

«Если бы за пантюркистскими идеями шли ресурсы, тогда это было бы популярно. Но там идет постоянная апелляция к исторической общности и культурным корням, которые на хлеб не намажешь», — указал Грозин.

Специалист добавил, что если в силу общего снижения экономических параметров по итогам этого года Турция войдет хотя бы в ТОП-20 партнеров Узбекистана по доле бизнеса и товарооборота, то для Анкары это будет хорошо.

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