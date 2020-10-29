Сегодня на Украине общенациональные партийные проекты замещаются местными «квазипартиями», созданными под действующих мэров. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Каждый сам за себя»: Золотарев о процессе феодализации Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) (17,15%). «Слуга народа» заняла лишь третью строчку — 15,21%.

По мнению Теплова, это нормальный тренд.

«Это тенденция не первого года: общенациональные партийные проекты теряются и замещаются местными, скажем так, не партиями, а квазипартиями, которые созданы под действующих мэров, под действующие горсоветы. То есть такая своеобразная ОПГ местная», — сказал он.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.