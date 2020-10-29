Гаспарян объяснил, почему России не нужно боятся включить в свой состав Приднестровье
Гаспарян объяснил, почему России не нужно боятся включить в свой состав Приднестровье
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По его мнению, все в мире должно принадлежать людям, «которые ходят под Богом», а не «стаду, которое ходит под пастухом».

«В этом и коренится главное различие между либерализмом и традиционализмом. Первый выступает якобы за права абстрактного человека, за которыми прячется корысть бюрократии. Вторые отстаивают интересы конкретных сообществ людей — от семьи до церковного прихода», — пояснил Выдрин.

Конфликт между непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой и Молдавией вспыхнул в марте 1992 года. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.