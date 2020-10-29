Белорусы не доверяют Польше, поэтому организованные на польские деньги протесты и забастовки не работают. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко предложил отчислить протестующих студентов © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

Карназыцкий заявил, что массовых забастовок и акций в Минске не видит. По его словам, забастовка существует только в Telegram-каналах.

«Вопрос в самих протестующих. Как в песне поется: "Что они ни делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила". Невозможно организовать в Беларуси протест на польские деньги. Белорусы жили под ляхами, знают, что это такое, и Польше они не доверяют», — подчеркнул политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.