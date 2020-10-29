В Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции, а 26 октября в Белоруссии началась общенациональная забастовка. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».
Карназыцкий заявил, что массовых забастовок и акций в Минске не видит. По его словам, забастовка существует только в Telegram-каналах.
«Вопрос в самих протестующих. Как в песне поется: "Что они ни делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила". Невозможно организовать в Беларуси протест на польские деньги. Белорусы жили под ляхами, знают, что это такое, и Польше они не доверяют», — подчеркнул политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.