Силовики в очередной раз прибегли к применению немотивированного насилия при разгоне протестов в Минске. Об этом исполнительный директор объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, как отреагируют силовики на угрозы и ультиматумы от Тихановской © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

По мнению Константинова, акция удалась, так как на ней присутствовало гораздо больше людей, чем в прошлые выходные.

«При этом действия властей были абсолютно неадекватными. Сначала протестующим позволили собраться, пройти колонной по городу, а потом на Орловской последовал жесткий разгон немногих оставшихся после акции демонстрантов. Силовиками опять применялось немотивированное насилие: светошумовые гранаты, резиновые пули, резиновые дубинки», — рассказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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