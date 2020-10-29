У кандидата от партии «Слуга народа» Сергея Рыженко на пост мэра Днепра был шанс победить Бориса Филатова, но «спущенный с Киева» штаб не сработал. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«У Рыженко из-за того, что во втором туре по большому счету соревнуются не рейтинги, а антирейтинги, был шанс собрать весь недовольный электорат <…> и в принципе свалить Филатова… Рыженко — это главврач областной больницы Мечникова, и он крайне раскрученная позитивная фигура — у него антирейтинг на уровне 5-7%… У него был шанс взять 15% "Слуг народа", которые теоретически у нас здесь имеются, и своих где-то процентов 15 набрать легко», — заявил Теплов.

Однако, по его словам, эту возможность упустил штаб Рыженко, который ему «спустили с Киева». Как отметил журналист, политтехнологи «Слуги народа» решили попробовать повторить кальку 2019 года, которая не была ориентирована на нынешние реалии, и проиграли.

Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера, в первую пятерку фаворитов среди претендентов на кресло мэра вошли Борис Филатов (44,47%), Загид Краснов (14,44%), Александр Вилкул (11,27%), Сергей Рыженко (10,60%) и Сергей Никитин (8,81%).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.