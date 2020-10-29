Он отметил, что у Филатова наравне с относительно высокой поддержкой большой уровень антирейтинга, который, по некоторым оценкам, приближается к 45%.
«У Рыженко из-за того, что во втором туре по большому счету соревнуются не рейтинги, а антирейтинги, был шанс собрать весь недовольный электорат <…> и в принципе свалить Филатова… Рыженко — это главврач областной больницы Мечникова, и он крайне раскрученная позитивная фигура — у него антирейтинг на уровне 5-7%… У него был шанс взять 15% "Слуг народа", которые теоретически у нас здесь имеются, и своих где-то процентов 15 набрать легко», — заявил Теплов.
Однако, по его словам, эту возможность упустил штаб Рыженко, который ему «спустили с Киева». Как отметил журналист, политтехнологи «Слуги народа» решили попробовать повторить кальку 2019 года, которая не была ориентирована на нынешние реалии, и проиграли.
Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера, в первую пятерку фаворитов среди претендентов на кресло мэра вошли Борис Филатов (44,47%), Загид Краснов (14,44%), Александр Вилкул (11,27%), Сергей Рыженко (10,60%) и Сергей Никитин (8,81%).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.