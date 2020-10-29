В Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции.
По словам Шимова, есть разная степень принятия и непринятия протестной повестки.
«Есть ядро убежденных и активных протестующих… Есть те, кто по разным причинам не поддерживает протест, но и не за [президента Александра] Лукашенко. Наконец, есть и убежденные сторонники действующего президента. О соотношении разных групп судить не берусь, так как нет нормальной социологии, но думаю, преобладает "болото" из пассивных сочувствующих и не присоединившихс», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, на которых стали звучать антироссийские лозунги.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.