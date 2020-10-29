Раскола белорусов на сторонников интеграции с РФ и сторонников Запада нет, так как протестующие стараются не обозначать свои идеологические и геополитические предпочтения. Об этом доцент политологии Белорусского государственного университета Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов

По словам Шимова, есть разная степень принятия и непринятия протестной повестки.

«Есть ядро убежденных и активных протестующих… Есть те, кто по разным причинам не поддерживает протест, но и не за [президента Александра] Лукашенко. Наконец, есть и убежденные сторонники действующего президента. О соотношении разных групп судить не берусь, так как нет нормальной социологии, но думаю, преобладает "болото" из пассивных сочувствующих и не присоединившихс», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, на которых стали звучать антироссийские лозунги.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.