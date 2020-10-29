Политолог и политический философ Дмитрий Выдрин считает, что «борьба стилей» президента Молдавии Игоря Додона и экс-премьера Майи Санду является более существенной, чем столкновение их политических позиций. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Госдеповский продукт молдавского разлива. Санду мечтает повторить сценарий Донбасса в Приднестровье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Думаю, что и на этих выборах вопиющее стилистическое различие даст свой результат. Тем более что Майя сделала серьезную ошибку. "Барби" избрала своим "Кеном" Ренато Усатого. Ее политтехнологи подсказали ей, что выбор бойфрендом (а точнее, выборным спойлером) политика с якобы крепкими российскими связями оттянет часть голосов у Додона. Но Ренато вроде накосячил в российском бизнесе и уже не считается там "своим парнем"», — заявил политический философ.

Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Санду.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.