По словам политолога, Додон всегда ассоциировался в молдавском электоральном сознании с «потрепанным, но привычным и родным изделием местной сборки». В то же время «модная, не по годам моложавая, оттюнингованная Санду выглядела инородным силиконовым произведением», отметил Выдрин.
«Думаю, что и на этих выборах вопиющее стилистическое различие даст свой результат. Тем более что Майя сделала серьезную ошибку. "Барби" избрала своим "Кеном" Ренато Усатого. Ее политтехнологи подсказали ей, что выбор бойфрендом (а точнее, выборным спойлером) политика с якобы крепкими российскими связями оттянет часть голосов у Додона. Но Ренато вроде накосячил в российском бизнесе и уже не считается там "своим парнем"», — заявил политический философ.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. Додон лидирует среди претендентов на пост главы государства, но если он не сможет одержать победу в первом туре, то во втором может встретиться с ориентированной на Запад Санду.
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