Успех местных проектов на региональных выборах Украины объясняется реформой децентрализации. Об этом политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Каждый сам за себя»: Золотарев о процессе феодализации Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Украина фрагментировалась на 25 отдельных зон, в каждой административной единице своя политическая сила и свои политические процессы. Что касается "Слуги народа", то она примерно равномерно распределилась по всей Украине — всюду есть представительства», — сказал Бондаренко.

В то же время «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), по его словам, заняли ниши: ОПЗЖ стала восточной партией, а «Евросолидарность» — западной. Поэтому две оппозиционные силы имеют региональный западно-восточный оттенок, тогда как «Слуга народа» стремится к статусе интегральной партии, отметил политолог.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.