Он напомнил, что на протяжении последних нескольких лет власть на местах начала получать живые деньги, а с увеличением притока средств в регионы появился и запрос на формирование новых политических сил на местах.
«Украина фрагментировалась на 25 отдельных зон, в каждой административной единице своя политическая сила и свои политические процессы. Что касается "Слуги народа", то она примерно равномерно распределилась по всей Украине — всюду есть представительства», — сказал Бондаренко.
В то же время «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), по его словам, заняли ниши: ОПЗЖ стала восточной партией, а «Евросолидарность» — западной. Поэтому две оппозиционные силы имеют региональный западно-восточный оттенок, тогда как «Слуга народа» стремится к статусе интегральной партии, отметил политолог.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.