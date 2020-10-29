Протестное движение в Белоруссии еще долго будет добиваться выполнения властью выдвинутых условий, но рано или поздно завершится поражением президента Александра Лукашенко. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не идейные «змагары»: Шимов описал участников белорусских протестов © vk.com, Всеволод Шимов Светлана Тихановская объявила о ее проведении после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

Болкунец подчеркнул, что, хотя Тихановская и не оказывает серьезного влияния на протесты, они никуда не исчезли: люди добиваются освобождения политзаключенных, требуют ухода Лукашенко из политики и новых выборов.

«Думаю, что этот процесс будет идти достаточно долго. Какие конкретно действия будут предприняты, сказать сложно. "Революция надежды", как ее называют некоторые, растянется во времени, но завершится бесспорным уходом Лукашенко и его поражением. Вопрос в том, как долго это будет тянуться и какие жертвы Беларусь понесет ради того, чтобы один человек ушел из власти», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

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