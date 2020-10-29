Из-за усугубляющегося раскола, оформившегося после местных выборов, Украина может превратиться в страну тысячи хуторов. Об этом руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Выборы: зеленые проиграли до выборов, а Украина сделала шаг к феодализации и федерации

При этом политолог считает, что у руководства страны хватит здравого смысла пойти по первому сценарию, что, тем не менее, не исключает скатывания ко второму.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.