«[Украину ждет] либо какая-то политическая перезагрузка с учетом текущих реалий, либо превращение в страну тысячи хуторов», — заявил он.
При этом политолог считает, что у руководства страны хватит здравого смысла пойти по первому сценарию, что, тем не менее, не исключает скатывания ко второму.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.