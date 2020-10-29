Если Москва введет миротворцев в Нагорный Карабах, они могут стать мишенью для провокаций, а Армения и Азербайджан попытаются втянуть Россию в конфликт. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Азербайджана назвал условия урегулирования ситуации в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Стороны договорились о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

По словам Абзалова, неудача с перемирием связана, в частности, с отсутствием верификации механизма прекращения огня, а именно миротворцев или наблюдателей. При этом он считает, что Москве не следует вводить только своих миротворцев в регион.

«Если наши миротворцы будут там одни, то они могут стать мишенью для провокаций. Ситуация будет напоминать 2008 год в Грузии. Причем обе стороны попытаются Москву втянуть в конфликт. Поэтому их надо разбавить другими миротворцами. Понятно, что они не могут быть из Турции и Франции. Но, например, из Австрии, ЮАР и того же Казахстана могут. Надо минимизировать риски для Москвы», — пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, желательно, чтобы от Москвы были наблюдатели, а не миротворцы.

В понедельник, 26 октября, главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 26 октября в 08:00 (07:00 мск), однако стороны уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.