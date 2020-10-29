В ряде регионов пропрезидентская партия «Слуга народа» будет вынуждена формировать коалиции, но не везде ей пойдут навстречу. Об этом политолог Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Глава «Слуги народа» рассказал о возможных коалициях с партией Порошенко на местах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.