«Я посмотрел бегло первые результаты экзитпола этих выборов, и я так понимаю, что во многих случаях "Слуга народа" никому и не нужна. Там очень много таких местных советов получается, где "Слуге народа" придется быть в оппозиции. Так что в некоторых случаях их и не возьмут в коалицию, даже если они будут очень сильно проситься», — заявил он.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
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