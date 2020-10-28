По его словам, когда в России основным мотором развития экономики станет рост внутреннего спроса, то и соединение с белорусской экономической моделью может состояться более мягко и успешно.
«Россия и Белоруссия в равной мере заинтересованы в развороте экономической модели с внешних отношений на внутренний рынок, когда основным драйвером развития становится собственное население, и вся политическая система начинает рассматривать народ не как социальную нагрузку, а как важнейший источник доходов и развития. Именно в ходе такого разворота может состояться полноценная интеграция двух стран», — считает эксперт.
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В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.
В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.