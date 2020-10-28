Украинская сторона в ТКГ предложила создать под эгидой ОБСЕ план действий по ускорению мирного урегулирования в Донбассе, который бы учитывал вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Об этом 28 октября в Facebook сообщил советник по информационной политике делегации Киева Алексей Арестович

«Украинская сторона в лице главы Кравчука во время сегодняшнего заседания группы предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования», — написал Арестович. Кулеба сделал заявление про «Минск-3» © Facebook, Dmytro Kuleba Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.