«Украинская сторона в лице главы Кравчука во время сегодняшнего заседания группы предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования», — написал Арестович.
По его словам, украинская сторона подчеркивает, что именно решение нормандского формата на высшем уровне является основой для последовательного, поэтапного и всестороннего урегулирования конфликта.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.