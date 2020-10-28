Утром 28 октября неизвестный бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в окно первого этажа здания районной госавтоинспекции. Огонь локализовали в одной комнате, пострадавших в результате ЧП не было.
«Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса — акт терроризма», — сказал Бычек.
Расследованием инцидента занимается управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области.
В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.
В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.