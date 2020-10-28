КГБ Белоруссии вместе с другими силовыми структурами ищет организаторов поджога здания ГАИ Мозырского РОВД. Об этом 28 октября сообщил Белта начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек

Новый "Концерт". Как в Белоруссии возобновилась «Рельсовая война» © скриншот видео "УВД Могилевского облисполкома"

«Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса — акт терроризма», — сказал Бычек.

Расследованием инцидента занимается управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области.

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.