Новый "Концерт". Как в Белоруссии возобновилась «Рельсовая война»
Новый "Концерт". Как в Белоруссии возобновилась «Рельсовая война»
© скриншот видео "УВД Могилевского облисполкома"
Утром 28 октября неизвестный бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в окно первого этажа здания районной госавтоинспекции.  Огонь локализовали в одной комнате, пострадавших в результате ЧП не было.

«Данные действия квалифицированы по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса — акт терроризма», — сказал Бычек.

Расследованием инцидента занимается управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области.

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.

 

 