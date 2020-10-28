Баку будет добиваться возвращения Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского района, если армянская сторона выскажет приверженность базовым принципам урегулирования Карабахского конфликта. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан отбил у Карабаха 14 населенных пунктов - Алиев © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

По его словам, если стороны достигнут договоренности о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района.

«Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что три нарушения перемирия, все три на совести армянской стороны»,- сказал Алиев.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Перемирие в зоне конфликта объявлялось трижды за последнее время, но всякий раз стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.