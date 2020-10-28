Переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоятся 29 октября в Женеве.
По его словам, если стороны достигнут договоренности о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района.
«Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что три нарушения перемирия, все три на совести армянской стороны»,- сказал Алиев.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Перемирие в зоне конфликта объявлялось трижды за последнее время, но всякий раз стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.