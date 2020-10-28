Самый большой деревянный трезубец на Украине торжественно открыли в селе Лазещина Раховского района на Закарпатье 28 октября. Об этом сообщает Depo. Закарпатье

Гигантское сооружение возвели работники Карпатского биосферного заповедника и сотрудники лесхоза.

По словам начальника местного отделения заповедника Игоря Иванкива, его подчиненные в два раза превысили рекорд 2014 года.

Высота деревянного герба Украины, появившегося в Лазещине, превышает девять метров. Это, как утверждает Иванкив, самый большой трезубец на Украине.

В Киеве возле «Родины-матери» появится флагшток с самым большим флагом Украины © РИА Новости, В. Чистяков | Перейти в фотобанк

В августе этого года на волне гигантомании в Киеве в районе монумента Родина-мать по инициативе мэра Виталия Кличко на 90-метровом флагштоке установили полотнище размером 16 на 24 метра.

Затраты на установку составили 47 миллионов гривен (около 130 миллионов рублей).

Правда, простоял самый высокий флаг Украины не долго. Полотнище через несколько дней треснуло и флаг пришлось спустить. По словам сотрудников столичной коммунальной службы, флаг порвался то ли от ветра, то ли из-за низкого качества материала.