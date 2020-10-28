Фан группа певицы Аллы Пугачевой выложила ее фото с мужем юмористом Максимом Галкиным, фон для снимка супруги выбрали не очень удачно, и над головами звезд оказалась огромная люстра «со свечами», которую подписчики в шутку сравнили с короной. Фотографию опубликовал Hyser 28 октября

«Где маска?», «Алла Борисовна, вы здесь такая красивая, это точно выглядишь моложе, чем любая в 20 лет! Живи 120 лет», «Аллочка и Максим! Вы — чудная пара!», «Молодцы! Так можно и до 120 лет дожить!», — написали подписчики.

Опубликовано фото «перебравших» Пугачевой и Николаева © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Максиму Галкину 44 года, а Алле Пугачевой — 71, в браке они с 2011 года. Для нее он уже 4 муж, а вот у юмориста это первый штамп в паспорте.

Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которые в этом году пошли в первый класс. Последняя публикация в Instagram Максима Галкина как раз посвящена новоиспеченным школьникам.

«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — написал артист.