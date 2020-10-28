«Где маска?», «Алла Борисовна, вы здесь такая красивая, это точно выглядишь моложе, чем любая в 20 лет! Живи 120 лет», «Аллочка и Максим! Вы — чудная пара!», «Молодцы! Так можно и до 120 лет дожить!», — написали подписчики.
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Сейчас Максиму Галкину 44 года, а Алле Пугачевой — 71, в браке они с 2011 года. Для нее он уже 4 муж, а вот у юмориста это первый штамп в паспорте.
Супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которые в этом году пошли в первый класс. Последняя публикация в Instagram Максима Галкина как раз посвящена новоиспеченным школьникам.
«В школу как на праздник. Товарищ на заднем плане окаменел от количества вещей у школьников», — написал артист.