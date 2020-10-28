Посол Белоруссии в Аргентине, Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко заявил, что из-за своего патриотизма больше не может добросовестно выполнять должностные обязанности. Его слова приводит портал Tut.by

«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — отметил дипломат.

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Среди причин, по которым он просит его уволить, он назвал нарушения нанимателем законодательства, которые препятствуют выполнению его работы по трудовому договору.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.