«Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа», — отметил дипломат.
По его словам, прошение об отставке он отправлял еще в сентябре, однако его проигнорировали, поэтому он старое заявление отозвал, а 27 октября подал новое, в котором опять просит освободить его от занимаемой должности.
Среди причин, по которым он просит его уволить, он назвал нарушения нанимателем законодательства, которые препятствуют выполнению его работы по трудовому договору.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.