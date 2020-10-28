Ранее Верховная Рада не признала итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко.
Официальный Минск в свою очередь обвинил Киев наряду с Варшавой и Вильнюсом в попытках дестабилизации ситуации в Белоруссии.
«Если все закончится тем, что Лукашенко в той или иной форме останется при власти, то я не исключаю, что наши отношения могут настолько испортиться, что у нас будут очень тяжелые проблемы. Например, в направлении обеспечения нефтепродуктами. Мы получаем из Беларуси очень большую часть нефтепродуктов и много чего еще», — сказал политолог.
Белорусская нефтяная компания нарастила в I квартале 2020 года поставки на 10,6%, до 148 тыс. т. Доля белорусского бензина в балансе украинского рынка в І квартале 2020 г. выросла с 31% до 35%.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.