Если белорусский президент Александр Лукашенко останется во главе государства, то в отношениях между Минском и Киевом могут появиться тяжелые проблемы. Об этом рассказал украинский политолог Михаил Погребинский в рамках проекта RuBaltic.Ru «СтрИмные новости»

Ранее Верховная Рада не признала итоги президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко.

Официальный Минск в свою очередь обвинил Киев наряду с Варшавой и Вильнюсом в попытках дестабилизации ситуации в Белоруссии.

«Если все закончится тем, что Лукашенко в той или иной форме останется при власти, то я не исключаю, что наши отношения могут настолько испортиться, что у нас будут очень тяжелые проблемы. Например, в направлении обеспечения нефтепродуктами. Мы получаем из Беларуси очень большую часть нефтепродуктов и много чего еще», — сказал политолог.

Выстрел в ногу. Антибелорусские санкции Украины ставят под угрозу торговое сотрудничество двух стран © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.