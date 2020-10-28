В прошлое воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись выборы в местные органы власти разных уровней. Во Львове не удалось определить нового мэра, предстоит второй тур. Согласно экзитполам, в нем поборются действующий градоначальник Андрей Садовой и представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», бывший губернатор региона Олег Синютка.
Оппоненты уже успели обменяться громкими заявлениями, так Синютка предложил Садовому провести дебаты на мусороперерабатывающем заводе, намекая на неспособность мэра справиться с проблемой мусора в городе.
«Мой оппонент во втором туре согласился на дебаты и предложил провести их на заводе по переработке мусора. Видимо, это должно было быть смешно. Не уточнил, правда, на каком. На Пластовой не позволят нормы безопасности — это строительная площадка, где город завершает подготовительные работы», — отметил Садовый, намекая на то, что в означенном месте идет возведение нового крупного мусороперерабатывающего предприятия.
Также Садовой прикрепил к посту фотографию сортировочной линии на мусорном полигоне в Новояворовске, которую установили там при губернаторстве Синютки, но так не разу и не включили.
Так называемый мусорный кризис охватил Львов и его окрестности после ЧП на Львовском полигоне твердых бытовых отходов в 2016 году, где в результате пожара погибли несколько человек. Тогда суд наложил запрет на деятельность свалки, из-за чего во Львове быстро скопились критические объемы мусора, который некуда было вывозить. Полностью очистить Львов от мусора удалось лишь через год.