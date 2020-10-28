Дебаты кандидатов в мэры Львова Андрея Садового и Олега Синютки могут состояться на одном из предприятий по переработке мусора, пишет 28 октября 24tv.ua

В прошлое воскресенье, 25 октября, на Украине состоялись выборы в местные органы власти разных уровней. Во Львове не удалось определить нового мэра, предстоит второй тур. Согласно экзитполам, в нем поборются действующий градоначальник Андрей Садовой и представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», бывший губернатор региона Олег Синютка. Семья мэра Львова Садового заразилась коронавирусом © Facebook/Андрій Садовий

Оппоненты уже успели обменяться громкими заявлениями, так Синютка предложил Садовому провести дебаты на мусороперерабатывающем заводе, намекая на неспособность мэра справиться с проблемой мусора в городе.

«Мой оппонент во втором туре согласился на дебаты и предложил провести их на заводе по переработке мусора. Видимо, это должно было быть смешно. Не уточнил, правда, на каком. На Пластовой не позволят нормы безопасности — это строительная площадка, где город завершает подготовительные работы», — отметил Садовый, намекая на то, что в означенном месте идет возведение нового крупного мусороперерабатывающего предприятия.

Также Садовой прикрепил к посту фотографию сортировочной линии на мусорном полигоне в Новояворовске, которую установили там при губернаторстве Синютки, но так не разу и не включили.

Так называемый мусорный кризис охватил Львов и его окрестности после ЧП на Львовском полигоне твердых бытовых отходов в 2016 году, где в результате пожара погибли несколько человек. Тогда суд наложил запрет на деятельность свалки, из-за чего во Львове быстро скопились критические объемы мусора, который некуда было вывозить. Полностью очистить Львов от мусора удалось лишь через год.