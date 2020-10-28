Белорусские милиционеры годами проявляли гуманизм, но теперь в стране идет война, их жизнь зависит от того, насколько быстро они успеют выхватить оружие и понять, что их убивают, сказал министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 28 октября в интервью политологу Александру Сосновскому

«Милиционера почти убили, а он только потом стреляет предупредительными в воздух. Почему так? Мне отвечают, что пока наши милиционеры не были готовы к тому, чтобы убить своего односельчанина, земляка, жителя своего района», — цитирует Караева Интерфакс.

Министр отметил, что за 26 лет правления Александра Лукашенко белорусские правоохранители были готовы только к тому, чтобы быть гуманными, но это сыграло с ними злую шутку.

«Сейчас ситуация поменялась — идет война… Идёт неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. А мы все ещё раскачиваемся», — признал Караев.

Глава МВД подчеркнул, что боевое оружие прежде всего применимо при пресечении действий преступника, когда все остальные методы уже иссякли.

«Человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции, оказывает ему не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом — от физической силы до боевого оружия», — пояснил министр.

В Белоруссии власть и оппозиция напряженно готовятся к очередному витку противостояния © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.