По мнению отдельных экспертов, фигура Рябикина на посту главы таможни станет знаковой, уже бывшему гендиректору аэропорта приписывают дружбу с мэром Киева Виталием Кличко, экс-главой Украины Петром Порошенко и олигарх Дмитрием Фирташем.
По информации местных СМИ, президент Владимир Зеленский провел собеседование с Рябикиным еще до местных выборов, а на регистрацию заявок от кандидатов было отведено всего 3 дня.
Павел Рябикин юрист по образованию, в 2002 году он вошел во фракцию «Наша Украина», а на президентских выборах стал доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко.
В 2005 и 2006 Рябикин работал заместителем министра транспорта, курировавшим авиацию, а в 2014-2015 годах занимал должность заместителя главы Киевской администрации. С 2017 года - директор аэропорта «Борисполь».