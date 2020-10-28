Генерального директора аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина назначили главой таможни Украины, информацию об этом обнародовал депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко у себя в Telegram 28 октября

По мнению отдельных экспертов, фигура Рябикина на посту главы таможни станет знаковой, уже бывшему гендиректору аэропорта приписывают дружбу с мэром Киева Виталием Кличко, экс-главой Украины Петром Порошенко и олигарх Дмитрием Фирташем.

По информации местных СМИ, президент Владимир Зеленский провел собеседование с Рябикиным еще до местных выборов, а на регистрацию заявок от кандидатов было отведено всего 3 дня.

Уволен связанный с Ермаком глава Одесской таможни © Facebook, Одеська митниця Держмитслужби Павел Рябикин юрист по образованию, в 2002 году он вошел во фракцию «Наша Украина», а на президентских выборах стал доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В 2005 и 2006 Рябикин работал заместителем министра транспорта, курировавшим авиацию, а в 2014-2015 годах занимал должность заместителя главы Киевской администрации. С 2017 года - директор аэропорта «Борисполь».