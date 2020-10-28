Руководитель гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская сделала заявление о том, что в связи со смертью мэра Борисполя Анатолия Федорчука в городе проведут повторные выборы, сообщает РБК-Украина 28 октября

«В случае смерти кандидата до установления результатов он считается выбывшим. Там, насколько я понимаю, город более 75 тысяч. В этом случае в Борисполе должны быть объявлены повторные выборы. Они не состоялись», — сказала Айвазовская.

От COVID-19 скончался мэр Борисполя © news.24tv.ua Анатолий Федорчук скончался от коронавируса до объявления результатов выборов. В гонке на пост градоначальника он лидировал как как выдвиженец от партии «Наш край».

Официальное заявление о заражении Федорчука в партии сделали за день до смерти. По данным СМИ городской голова подхватил коронавирус около 3 недель назад, а 28 октября у него остановилось сердце.