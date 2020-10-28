ВС Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском, Зангиланском, Джабраильском и Губадлинском районах в зоне боевых действий в Карабахе, написал президент страны Ильхам Алиев в Twitter 28 октября

«Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджу Агалы и Зернели Зенгиланского, Мандылы Физулинского, Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар, Гараагадж Джебраильского, Гияслы, Адильджа, Гылыджан Губадлинского районов», — сообщил глава государства.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.