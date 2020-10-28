По его словам, какао-бобы содержат оксалаты (соли щавелевой кислоты), которые препятствуют нормальному усвоению кальция.
«И все же должен вас успокоить. В шоколаде не так уж много оксалатов. Принципиально на всасывание кальция они не повлияют. Тем более, если мы говорим о молочном шоколаде. В нем содержание какао-бобов достаточно низкое. Риск состоит совершенно в другом. Например, в молочном шоколаде очень много сахара. Он, в свою очередь, активизирует мочеиспускание. Именно так организм и теряет кальций — он просто выходит с мочой. Поэтому если шоколад и может навредить, то только из-за сахара», — объяснил врач.
Он добавил, что если не употреблять шоколад в больших количествах — опасность минимальна.
«Нужно просто знать меру — несколько кусочков шоколада в день пока еще никому сильно не навредили», — подытожил Комаровский.
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Вопрос: Прочла в журнале, что якобы шоколад очень замедляет всасывание кальция, поэтому его не следует сочетать с молочными продуктами. А как же молочный шоколад? Он, по идее, должен быть абсолютным злом)) Неужели правда, что шоколад настолько препятствует усвоению кальция? Получается, его нужно вообще запретить, особенно для детей? ⠀ Ответ: Шоколад действительно может влиять на усвоение кальция. Дело в том, что в самом шоколаде, точнее в какао-бобах, присутствуют оксалаты. А оксалаты — это соли щавелевой кислоты, которые вместе с кальцием образуют нерастворимое соединение — оксалат кальция, которое, разумеется, никуда не всасывается. Тем не менее хочу вас успокоить — количество оксалатов в шоколаде настолько умеренное, что принципиально и существенно повлиять на всасывание кальция шоколад не может. Особенно когда речь идет о молочном шоколаде, в котором вы подозреваете абсолютное зло, — содержание какао-бобов в нем совсем незначительное. ⠀ Вредность и риск несколько в другом: сахар, которого в молочном шоколаде довольно много, активизирует мочеиспускание, и кальций теряется именно таким путем — просто выходит с мочой. Так что основная вредность шоколада — в содержащемся в нем сахаре, а не в какао-бобах. ⠀ Но во всем, конечно, нужно знать меру — пара кусочков шоколада в день еще никому не повредила. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #шоколад #кальций