Шоколад может негативно повлиять на процесс усвоения кальция организмом. Об этом на днях сообщил украинский педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram

Комаровский объяснил, почему не стоит класть детей в кипяченую воду © Facebook Евгения Комаровского

«И все же должен вас успокоить. В шоколаде не так уж много оксалатов. Принципиально на всасывание кальция они не повлияют. Тем более, если мы говорим о молочном шоколаде. В нем содержание какао-бобов достаточно низкое. Риск состоит совершенно в другом. Например, в молочном шоколаде очень много сахара. Он, в свою очередь, активизирует мочеиспускание. Именно так организм и теряет кальций — он просто выходит с мочой. Поэтому если шоколад и может навредить, то только из-за сахара», — объяснил врач.

Он добавил, что если не употреблять шоколад в больших количествах — опасность минимальна.

«Нужно просто знать меру — несколько кусочков шоколада в день пока еще никому сильно не навредили», — подытожил Комаровский.