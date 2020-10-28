Экс-замгубернатора Херсонской области Евгений Рищук, один из фигурантов дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, избран председателем Олешковской городской объединенной территориальной общины, передает «Depo.Херсон» 28 октября

У СБУ нет доказательств против сообщников Мангера по делу Гандзюк © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк? сообщении.

Рищук в 2010 году был избран депутатом Каховского горсовета от Партии регионов. В 2016-2019 годах работал зампредседателя Херсонской облгосадминистрации. На сегодня является действующим депутатом облсовета от Блока Петра Порошенко (сегодня — «Европейская солидарность»). В 2019 году Рищук баллотировался на выборах в Верховную Раду по 186-у округу.

Отец погибшей херсонской активистки Виктор Гандзюк называет Рищука одним из заказчиков нападения на его дочь. Помимо него подозреваются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и экс-губернатор Андрей Гордеев.

Официально подозрение вручили только Мангеру. Как отметил ранее глава Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, на сегодняшний день у следствия нет доказательств причастности к преступлению Гордеева и Рищука, достаточных для вручения им подозрения.