Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование ставит вопрос о том, нужен ли КСУ стране, написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook

«В разное время Конституционный Суд Украины "отличался" то третьим сроком Кучмы, то отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако то, что произошло сегодня — это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения», — считает политик.

Живущий в тёщиной квартире Стефанчук получает компенсацию за жилье иногородним депутатам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Этого ли мы ожидаем от органа конституционной юрисдикции, который призван обеспечивать верховенство Конституции Украины?», — задался вопросом политик.

Он также поблагодарил судей, которые, проявив волю, не проголосовали за «это позорное решение».

Напомним, борьбы с коррупцией требуют от Украины США и другие страны Запада, а также международные кредиторы.