«В разное время Конституционный Суд Украины "отличался" то третьим сроком Кучмы, то отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Однако то, что произошло сегодня — это дно как с юридической, так и с человеческой точки зрения», — считает политик.
Стефанчук считает, что теперь возникает вопрос: нужен ли такой Конституционный Суд Украине?
«Этого ли мы ожидаем от органа конституционной юрисдикции, который призван обеспечивать верховенство Конституции Украины?», — задался вопросом политик.
Он также поблагодарил судей, которые, проявив волю, не проголосовали за «это позорное решение».
Напомним, борьбы с коррупцией требуют от Украины США и другие страны Запада, а также международные кредиторы.