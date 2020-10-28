«Если мы будем подходить к действующим Минским договоренностям как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы», — сказал министр.
Также Кулеба отметил, что не видит готовности стран «нормандского формата» к написанию принципиально нового «Минска-3». По его словам, выполнить вторые Минские договоренности не так сложно, если «только Россия согласится на то, чтобы они действительно были выполнены».
Министр заявил, что даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.
В начале октября полпред РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Борис Грызлов назвал юридически ничтожным заявление Киева о стремлении вернуть неподконтрольные территории исключительно на своих условиях и призвал Украину к выполнению Минских соглашений.