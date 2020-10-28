Необходимо искать решения в рамках имеющихся Минских договоренностей для окончания войны в Донбассе, поскольку написание новых несет большие риски. Об этом 28 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Интерфакс-Украина

«Если мы будем подходить к действующим Минским договоренностям как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы», — сказал министр.

Климкин признал, что Украина с первого дня не собиралась выполнять Минские соглашения © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Министр заявил, что даже вопрос границы при желании можно решить, но для этого Россия должна конструктивно к этому подходить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил в Раде с посланием к парламенту. Он заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.

В начале октября полпред РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Борис Грызлов назвал юридически ничтожным заявление Киева о стремлении вернуть неподконтрольные территории исключительно на своих условиях и призвал Украину к выполнению Минских соглашений.