На совещании с членами правительства глава государства уточнил, что многие зараженные коронавирусом болеют в легкой форме и могли бы лечиться дома, но тут возникает вопрос о доступности медикаментов.
По словам Путина, в целом по стране речь идет о сумме примерно «в 5 миллиардов с небольшим», и решение уже можно считать принятым.
Предложение об обеспечении лекарствами за счет федерального бюджета всех коронасирусных больных на амбулаторном лечении ранее выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев. На данный момент необходимые препараты бесплатно получают только жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Минимальная стоимость одного курса в среднем по России составляет 2 тысячи рублей.