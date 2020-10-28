Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство приняло решение бесплатно обеспечивать лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости 28 октября

На совещании с членами правительства глава государства уточнил, что многие зараженные коронавирусом болеют в легкой форме и могли бы лечиться дома, но тут возникает вопрос о доступности медикаментов.

Украинская аптека торговала несуществующим лекарством от коронавируса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Предложение об обеспечении лекарствами за счет федерального бюджета всех коронасирусных больных на амбулаторном лечении ранее выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев. На данный момент необходимые препараты бесплатно получают только жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Минимальная стоимость одного курса в среднем по России составляет 2 тысячи рублей.